"النور" و"السلام" و"العدالة" يكتسحون ذهب التايكوندو

اختتم "الاتحاد السعودي للتايكوندو" أكبر تجمع رياضي تنافسي ضمن بطولات المجموعات، وذلك بإقامة بطولة المجموعة الثانية للتايكوندو لجميع الدرجات بمشاركة (557) لاعبًا يمثلون (26) ناديًا من أندية المنطقة الشرقية على صالة نادي هجر بالأحساء.
حيث انتزع كأس الدرجة الأولى فريق "النور"، وعاد "النهضة" للواجهة بعد حصوله على المركز الثاني وحل الترجي ثالثًا.
وفي منافسات درجة الشباب، فقد حصد لقبها فريق "السلام" وجاء "النور" وصيفًا وحل "القارة" ثالثًا.
وفي صراع الناشئين تبوأ السلام القمة، والنور ثانيًا، وحل القادسية ثالثًا، للمرة الأولى في تاريخه.
أما في منافسات البراعم فحصد كأسها نادي "العدالة" وفجّر فريق "الابتسام" المفاجأة بتحقيقه كأس المركز الثاني وجاء السلام ثالثًا.
فيما شاركت أندية "الشروق" و"القيصومة" و"مضر" للمرة الأولى في تاريخها، واستطاعت تحقيق نتائج فردية مميزة على الرغم من قوة المنافسة بين أندية المجموعة.
من جانب آخر وجّه المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتايكوندو محمد الشهري، شكره لجميع الأندية المشاركة ولجان الاتحاد، وخص بالشكر إدارة ومنسوبي نادي "هجر" على حسن الضيافة والاستضافة، ومكتب وزارة الرياضة بمحافظة الأحساء، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن "الاتحاد يسعى بكل قوة لزيادة عدد الأندية وتحسين جودة المنافسة من موسم لآخر وفق الخطط المرسومة من مجلس إدارة الاتحاد بقيادة العميد شداد بن طالع العمري، وجميع أعضاء المجلس.