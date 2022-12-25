"النور" و"السلام" و"العدالة" يكتسحون ذهب التايكوندو

من جانب آخر وجّه المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتايكوندو محمد الشهري، شكره لجميع الأندية المشاركة ولجان الاتحاد، وخص بالشكر إدارة ومنسوبي نادي "هجر" على حسن الضيافة والاستضافة، ومكتب وزارة الرياضة بمحافظة الأحساء، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن "الاتحاد يسعى بكل قوة لزيادة عدد الأندية وتحسين جودة المنافسة من موسم لآخر وفق الخطط المرسومة من مجلس إدارة الاتحاد بقيادة العميد شداد بن طالع العمري، وجميع أعضاء المجلس.