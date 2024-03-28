إغلاق التسجيل في كأس العلا للهجن الأربعاء المقبل

وكشف الاتحاد السعودي للهجن عن البرنامج الزمني للحدث الذي يقام للعام الثاني على التوالي على أرض ميدان العلا للهجن، وذلك بانطلاق 6 أشواط ضمن سباق الهجانة للرجال والنساء، تليها 10 أشواط للفئات المعتمدة للهجن؛ وهي: حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، وحيل وزمول؛ إذ تعدّ كأس العلا للهجن ختام بطولات ومسابقات الاتحاد الذي انطلق في يونيو الماضي، وذلك بإقامة النسخة الرابعة من سباق المفاريد.