غدًا انطلاق أولى بطولات الاتحاد السعودي للهجن لموسم 2025 - 2024

وتشهد المرحلة النهائية على ميدان الطائف يوم 10 يوليو 2024 إقامة 25 شوطًا. ويحصل صاحب المركز الأول "رئيسي بكار مفاريد" على مبلغ 100.000 ريال وكأس البطولة، "ورئيسي قعدان مفاريد" على مبلغ 100.000 ألف ريال وكأس البطولة، وباقي الأشواط على 10.000 ريال، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 20.000 ريال في أشواط البكار والقعدان المفاريد، و5000 ريال للأشواط الأخرى، فيما ينال صاحب المركز الثالث 8000 ريال لأشواط البكار والقعدان مفاريد، و3000 ريال لبقية الأشواط، أما صاحب المركز الرابع فسينال 7000 ريال لأشواط البكار والقعدان مفاريد، و2000 ريال لبقية الأشواط، بينما ينال صاحب المركز الخامس 6000 ريال لأشواط البكار والقعدان مفاريد، و1500 ريال لبقية الأشواط.