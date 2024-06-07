غدًا انطلاق أولى بطولات الاتحاد السعودي للهجن لموسم 2025 - 2024

أعلن الاتحاد السعودي للهجن انطلاق أولى بطولاته في الموسم الجديد 2025 – 2024، وذلك بإقامة سباق المفاريد، الذي ينطلق في الـ8 من يونيو الجاري، ويستمر حتى الـ10 من يوليو المقبل.
ويشهد السباق إقامة 225 شوطًا على مرحلتين، بجوائز مالية تصل إلى أكثر من 3 ملايين ريال.
وتنطلق المرحلة الأولى من السباق في ميادين (الطائف، تبوك، حائل، نجران)، بإقامة 200 شوط.
ويشهد ميدان الطائف إقامة سباقين بعدد 60 شوطًا، ينتج منهما 300 متأهل للمرحلة النهائية، بينما تُجرى على ميدان تبوك 50 شوطًا، يتأهل منها 250 مطية، ويشهد ميدان حائل 45 شوطًا، يتأهل منها 225 مطية، وفي نجران يتأهل 225 مطية من 45 شوطًا.
وتشهد المرحلة الأولى إقامة سباقين في المدن الأربع. ويُقام السباق الأول في الـ8 من يونيو الجاري، فيما يقام السباق الثاني في الـ22 من الشهر ذاته، ويحتضن ميدان الطائف السباق النهائي في الـ10 من يوليو المقبل، الذي يشهد إقامة 25 شوطًا.
ويحصل صاحب المركز الأول في المرحلة الأولى على جائزة بقيمة 5000 ريال، والثاني على 2500 ريال، والثالث 1500 ريال، والرابع 1000 ريال، وصاحب المركز الخامس يحصل على 500 ريال.
وتشهد المرحلة النهائية على ميدان الطائف يوم 10 يوليو 2024 إقامة 25 شوطًا. ويحصل صاحب المركز الأول "رئيسي بكار مفاريد" على مبلغ 100.000 ريال وكأس البطولة، "ورئيسي قعدان مفاريد" على مبلغ 100.000 ألف ريال وكأس البطولة، وباقي الأشواط على 10.000 ريال، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 20.000 ريال في أشواط البكار والقعدان المفاريد، و5000 ريال للأشواط الأخرى، فيما ينال صاحب المركز الثالث 8000 ريال لأشواط البكار والقعدان مفاريد، و3000 ريال لبقية الأشواط، أما صاحب المركز الرابع فسينال 7000 ريال لأشواط البكار والقعدان مفاريد، و2000 ريال لبقية الأشواط، بينما ينال صاحب المركز الخامس 6000 ريال لأشواط البكار والقعدان مفاريد، و1500 ريال لبقية الأشواط.