رئيس اتحاد الإطفاء والإنقاذ الدولي يشيد باستعدادات المملكة لبطولة العالم بمشاركة 22 دولة و300 متسابق

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ، تشوبريان ألكسندر، باستعدادات المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، التي تُقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل، بمشاركة (22) دولة من مختلف أنحاء العالم.
وأكّد أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، لحفل افتتاح البطولة، تجسّد حجم الاهتمام والدعم الذي توليه المملكة لتنظيم هذا الحدث العالمي، معربًا عن ثقة الاتحاد الدولي بأن المملكة ستقدّم نسخة استثنائية في تاريخ البطولة.
وأوضح ألكسندر أن اجتماعات الاتحاد مع اللجان المنظمة في المملكة متواصلة لاستكمال التحضيرات التنظيمية والفنية واللوجستية، حيث يجري تنفيذ الخطط والبرامج الاستباقية تمهيدًا لانطلاق البطولة، التي يشارك فيها نحو (300) متسابق ومتسابقة.
وتتضمن المنافسات أربع مسابقات رئيسية: سباق قفز الحواجز الفردي (100 متر)، والسباق التتابعي (400 متر)، وتسلّق السلالم، وسباق المكافحة.
وأشار إلى أن البطولة هذا العام ستشهد مشاركة نخبة من فرق الدفاع المدني والإنقاذ من مختلف دول العالم، للتنافس في واحدة من أكثر المهن إنسانية، مؤكدًا أنها تمثل حدثًا عالميًا يدمج الرياضة بالرسالة الإنسانية والمهنية، ويبرز الكفاءة العالية لمنسوبي أجهزة الدفاع المدني حول العالم.