الأهلي يخطف جوهرة البرازيل قبل أن تلمع في أوروبا

من قلب البرازيل، حيث يولد العشق لكرة القدم، أتمت إدارة الأهلي خامس صفقاتها الصيفية بالتعاقد مع البرازيلي الشاب ماتيوس غونسالفيس (20 عامًا)، قادمًا من نادي فلامنغو العريق، ليبدأ مهمة جديدة في الدوري السعودي الموسم الجديد الذي انطلقت منه حتى الآن جولة واحدة فقط.
خاض غونسالفيس 18 مباراة مع فريقه السابق، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين خلال 627 دقيقة لعب فقط، وأسهم في تتويج فلامنغو بلقب كأس الإنتركونتيننتال للشباب عامي 2024 و2025، إضافة إلى كأس العالم للأندية للشباب أمام أولمبياكوس اليوناني.
منذ بداياته مع ناشئي فلامنغو وهو يرتدي القميص رقم (10)، الذي يعتبره “رقم الحظ”، حيث رافقه في مختلف الفئات السنية وصولًا إلى البطولات الكبرى.
الموهوب البرازيلي يتميز بلعبه بالقدم اليسرى، وقدرته على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط، مع رؤية ميدانية مميزة، وسرعة في اتخاذ القرار. غالبًا ما يشغل مركز الجناح الأيمن أو الوسط الهجومي، ويُعرف عنه أنه “يرصد العدائين من الخلف” حتى في أضيق المساحات.