الأهلي يخطف جوهرة البرازيل قبل أن تلمع في أوروبا

الموهوب البرازيلي يتميز بلعبه بالقدم اليسرى، وقدرته على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط، مع رؤية ميدانية مميزة، وسرعة في اتخاذ القرار. غالبًا ما يشغل مركز الجناح الأيمن أو الوسط الهجومي، ويُعرف عنه أنه “يرصد العدائين من الخلف” حتى في أضيق المساحات.