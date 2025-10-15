ضمن برنامج النخبة للمنح الرياضية.. الاتحاد العربي للجولف يعلن أسماء اللاعبين المختارين

وقد أسفرت هذه الاختبارات عن اختيار نخبة من المواهب المتميزة التي أثبتت جاهزيتها للانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير عبر برنامج المنح الرياضية، وهم: إلينا زريق، لارا البخور من لبنان، ياسمين ظاهر من فلسطين، سالم العبداللات ومحمد الرواشدة من الأردن، إلى جانب مهدي بن يوسف من تونس.