ضمن برنامج النخبة للمنح الرياضية.. الاتحاد العربي للجولف يعلن أسماء اللاعبين المختارين

أعلن الاتحاد العربي للجولف عن اختيار ستة لاعبين ولاعبات واعدين للانضمام إلى برنامج النخبة للمنح الرياضية، وذلك في ختام فعاليات "معسكر النخبة" الذي نظمه الاتحاد على مدار أربعة أيام في نادي الرياض للجولف بمشاركة 16 لاعبًا ولاعبة من مختلف الدول العربية.
وقد أسفرت هذه الاختبارات عن اختيار نخبة من المواهب المتميزة التي أثبتت جاهزيتها للانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير عبر برنامج المنح الرياضية، وهم: إلينا زريق، لارا البخور من لبنان، ياسمين ظاهر من فلسطين، سالم العبداللات ومحمد الرواشدة من الأردن، إلى جانب مهدي بن يوسف من تونس.
ويأتي هذا المعسكر بوصفه إحدى أهم المبادرات النوعية التي أطلقها الاتحاد، حيث يشكل خطوة استراتيجية لإعداد جيل جديد من أبطال الجولف العرب القادرين على المنافسة في كبرى البطولات الدولية خلال السنوات المقبلة.
وتميز المعسكر ببرنامجه التدريبي المكثف الذي جمع بين التقييمات الفنية والبدنية والذهنية، إضافة إلى استخدام أحدث التقنيات مثل أجهزة "تراكمان"، فضلًا عن إقامة منافسات تنافسية في جولتين من 18 حفرة لمحاكاة أجواء البطولات الرسمية واختبار قدرة اللاعبين على الأداء تحت الضغط.
ويمثل برنامج النخبة للمنح الرياضية الذي أطلقه الاتحاد العربي للجولف مشروعًا تنمويًا متكاملًا، إذ لا يقتصر على التدريب الفني فقط، بل يشمل أيضًا برامج متخصصة في اللياقة البدنية، والإعداد الذهني، والتحليل الرياضي المتقدم، إلى جانب الدعم الأكاديمي لضمان تحقيق التوازن بين المسيرة الرياضية والتعليمية للمواهب العربية الناشئة.
وجرى تنظيم هذا البرنامج بالتعاون مع أكاديمية IMG العالمية، التي تُعد واحدة من أبرز المؤسسات الرائدة عالميًا في مجال تطوير الرياضيين المحترفين، بما يضمن توفير بيئة تدريبية احترافية وفق أعلى المعايير الدولية.
ويؤكد الاتحاد العربي للجولف من خلال هذه المبادرة أن الاستثمار في الشباب والناشئين يمثل الركيزة الأساسية لمستقبل اللعبة في المنطقة، مشددًا على أن "معسكر النخبة" هو البداية الفعلية لمسار احترافي يفتح أمام اللاعبين العرب الطريق نحو العالمية.