بمشاركة سعودية.. منافسة قوية في البطولة العربية للجولف للسيدات في تونس

تواصل البطولة العربية للجولف للسيدات والناشئين منافساتها التي تُقام تحت مظلة الاتحاد العربي للجولف، وتستضيفها الجامعة التونسية للجولف على ملعب "ذي ريزيدنس" في قمرت.
وتشهد البطولةُ مشاركةَ 11 دولة عربية تمثل كلًّا من: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، وسلطنة عمان، والعراق، ولبنان، وقطر، والمغرب، والأردن، ومصر، وليبيا.
وقد شهدت البطولة تنافسًا قويًّا بين اللاعبات المشاركات على المراكز والألقاب، وكانت النتائج على النحو التالي:
في فئة فرق السيدات جاء المنتخب المغربي في المركز الأول، بينما حلّ المنتخب الإماراتي في المركز الثاني، وتونس في المركز الثالث.
في فئة فرق السيدات تحت 16 سنة، تصدّرت الإماراتُ الترتيبَ العام، فيما جاء المنتخب المغربي في المركز الثاني، والمنتخب اللبناني في المركز الثالث.
في فئة الناشئات تحت 13 سنة، تصدّرت المنافسة اللاعبة "أسيل الطرابلسي" من تونس، تلتها "سلمى الحلي" من المغرب في المركز الثاني، وجاءت "لينا البرهومي" من تونس في المركز الثالث.
أما في فئة السيدات فقد احتلّت "صوفيا السقيلي" من المغرب المركز الأول حتى الآن، تلتها "انتصار ريتش" من الإمارات في المركز الثاني، وحلّت "جيمي كاميرو" من الإمارات في المركز الثالث.
وفي فئة السيدات تحت 16 سنة، قدمت "أنكا ماتيو" من الإمارات أداءً مميزًا جعلها تتصدر الترتيب، تلتها "آسية سليم" من الإمارات في المركز الثاني، و"سارة أبو بكر" من الإمارات في المركز الثالث.
البطولة لا تزال مستمرّة مع بقاء منافسات فئة الناشئين، التي تبدأ اليوم الخميس؛ حيث ينتظر المشاركون نتائج هذه الفئة بشغف كبير.