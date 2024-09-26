بمشاركة سعودية.. منافسة قوية في البطولة العربية للجولف للسيدات في تونس

وتشهد البطولةُ مشاركةَ 11 دولة عربية تمثل كلًّا من: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، وسلطنة عمان، والعراق، ولبنان، وقطر، والمغرب، والأردن، ومصر، وليبيا.