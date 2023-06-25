تقارير تكشف تفاصيل صفقة انتقال بروزوفيتش المنتظرة إلى النصر

وأشارت:" أن النيراتزوري سيبيع لاعب خط الوسط الكرواتي للنادي السعودي مقابل مبلغ يقارب 23 مليون يورو، وسيحصل اللاعب على راتب قدره 20 مليون يورو سنوياً مقابل عقد مدته 3 سنوات، في الإنتر كان لديه عقد حتى عام 2026 بمبلغ إجمالي قدره 12 مليوناً في الموسم الواحد.