بمجموع جوائز 45 مليون دولار .. 15 بطولة عالمية في منافسات النخبة ضمن موسم الجيمرز

ستشهد النسخة الثانية من "موسم الجيمرز"، أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، إقامة 15 بطولة في أشهر الألعاب الإلكترونية، ضمن منافسات النخبة التي سيشارك فيها أفضل الفرق العالمية، وبمجموع جوائز يبلغ 45 مليون دولار.
وأعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الجهة المنظمة للحدث العالمي والذي انطلق اليوم في مدينة الرياض 6 يوليو ويستمر لمدة 8 أسابيع في بوليفارد رياض سيتي، عن قائمة الألعاب الإلكترونية الشهيرة التي ستقام من خلالها بطولات الرياضات الإلكترونية للنخبة وهي: Fortnite و Tekken 7 Nations Cup و PUBG MOBILE World Invitational و Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege و Dota 2 و StarCraft II و Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) و Rocket League و PUBG Global Series 2 و FIFAe و Street Fighter 6
وقال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "قائمة أسماء الألعاب الإلكترونية التي تم الإعلان عنها اليوم تعكس مكانة موسم الجيمرز: أرض الأبطال كأكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم. تهدف المملكة لتصبح مركزًا عالميًا في القطاع، وهذا الحدث الاستثنائي سيضع وطننا الحبيب في واجهة المشهد الدولي. ونحن فخورون بتقديم هذه البطولات التي نعلم بأن الجماهير المحلية والمنطقة وأي بقعة في الأرض، تنتظرها بفارغ الصبر".
وقال فيصل بن حمران، مدير إدارة الرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "عندما بدأنا بالتخطيط لموسم الجيمرز: أرض الأبطال استهدفنا تحسين نتائج النجاح الخاصة بالنسخة الأولى قدر المستطاع، وسعداء بالإعلان اليوم عن هذه البطولات. قمنا ببناء أفكارنا الخاصة ولكن في نفس الوقت قمنا بتلبية رغبات الجماهير، ولذلك تضم قائمة البطولات خيارات متنوعة تناسب الجميع، وسيكون موسم الجيمرز: أرض الأبطال هو الوجهة المثالية لعُشّاق ومُحبّي الألعاب والرياضات الإلكترونية في هذا الصيف".
وبعد النجاح الهائل الذي حققته النسخة الأولى في العام الماضي والتي شهدت حضور حوالي 1.4 مليون زائر ومشاهدة حوالي 132 مليون شخص حول العالم لبطولات منافسات النخبة بمشاركة 392 لاعب محترف يُمثّلون 113 فريق عالمي و61 دولة، بالإضافة إلى ما يقارب 75,000 حاضر للحفلات الموسيقية التي قدمها 19 فنان عالمي و10 فنانين عرب و17 فنانًا وموهبة سعودية، تأتي النسخة الثانية لتمنح الجماهير تجربة استثنائية تمزج بين الرياضة، والترفيه، والتعليم من خلال مجموعة من البطولات الاحترافية في أشهر الألعاب الإلكترونية بمشاركة نخبة اللاعبين، وحفلات موسيقية لأكبر نجوم الفن العرب والعالميين، ومنافسات مجتمعية في الألعاب الإلكترونية، ومنصات تعليمية، وفعاليات ترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية. ويختتم الموسم فعالياته بمنتدى العالم القادم الذي يجمع قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم.