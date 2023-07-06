بمجموع جوائز 45 مليون دولار .. 15 بطولة عالمية في منافسات النخبة ضمن موسم الجيمرز

وبعد النجاح الهائل الذي حققته النسخة الأولى في العام الماضي والتي شهدت حضور حوالي 1.4 مليون زائر ومشاهدة حوالي 132 مليون شخص حول العالم لبطولات منافسات النخبة بمشاركة 392 لاعب محترف يُمثّلون 113 فريق عالمي و61 دولة، بالإضافة إلى ما يقارب 75,000 حاضر للحفلات الموسيقية التي قدمها 19 فنان عالمي و10 فنانين عرب و17 فنانًا وموهبة سعودية، تأتي النسخة الثانية لتمنح الجماهير تجربة استثنائية تمزج بين الرياضة، والترفيه، والتعليم من خلال مجموعة من البطولات الاحترافية في أشهر الألعاب الإلكترونية بمشاركة نخبة اللاعبين، وحفلات موسيقية لأكبر نجوم الفن العرب والعالميين، ومنافسات مجتمعية في الألعاب الإلكترونية، ومنصات تعليمية، وفعاليات ترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية. ويختتم الموسم فعالياته بمنتدى العالم القادم الذي يجمع قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم.