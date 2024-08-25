"دوسان تاديتش" لاعب فنربخشة على رادار الدوري السعودي

تلقى الصربي "دوسان تاديتش" لاعب فنربخشة التركي، عرضًا رسميًّا من أحد الأندية السعودية لضمه بالميركاتو الصيفي الجاري.
ووفقًا لصحيفة "fanatic" التركية؛ فإن دوسان تاديتش، الذي جذب الاهتمام بأدائه في فنربخشة؛ بات على رادار الدوري السعودي للمحترفين.
وأفيد بأن الفريق السعودي قدّم عرضًا للحصول على خدمات النجم الصربي، مقابل رسوم نقل تبلغ حوالى من 9 إلى 10 ملايين يورو.
وتعاقد الفريق التركي مع تاديتش البالغ من العمر 35 عامًا قادمًا من أياكس أمستردام بداية الموسم الماضي في صفقة انتقال حر.
ويمتد عقد الجناح الأيسر مع فنربخشة حتى 30 يونيو 2025، وسبق له اللعب أيضًا لعدة أندية أبرزها تفينتي، غرونينغن، ساوثهامبتون، كما يلعب للمنتخب الصربي منذ 2008.