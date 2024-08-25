"دوسان تاديتش" لاعب فنربخشة على رادار الدوري السعودي

ويمتد عقد الجناح الأيسر مع فنربخشة حتى 30 يونيو 2025، وسبق له اللعب أيضًا لعدة أندية أبرزها تفينتي، غرونينغن، ساوثهامبتون، كما يلعب للمنتخب الصربي منذ 2008.