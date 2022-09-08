الرياض يتعاقد مع مهاجم الاتحاد.. وينهي علاقته بالمدرب بعد ثلاث جولات من انطلاق "دوري يلو"

وكلفت إدارة النادي الكرواتي تيو براجا مدرب الفئات السنية بقيادة الفريق إلى حين التعاقد مع مدرب آخر، وستكون مواجهة هجر على ملعب الأخير في الأحساء في ثالث منافسات الدوري، هي المهمة الأولى للمدرب الكرواتي.