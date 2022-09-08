الرياض يتعاقد مع مهاجم الاتحاد.. وينهي علاقته بالمدرب بعد ثلاث جولات من انطلاق "دوري يلو"

أعلن نادي الرياض أحد أندية دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى، التعاقد مع مهاجم الاتحاد عبدالعزيز العرياني في صفقة انتقال حر.
وانضم المهاجم صاحب "26 عامًا" إلى صفوف الرياض بعد نهاية عقده مع الاتحاد؛ حيث سبق وأن تمت إعارته لناديَي ضمك والباطن في آخر موسمين.
كما أعلن نادي الرياض إقالة الصربي ديجان أرسوف مدرب الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، وذلك بسبب سوء النتائج في الجولات الثلاث الأولى من دوري "يلو" للدرجة الأولى، وآخرها الخسارة أمام الأخدود 0-3.
وبات ديجان ثاني المدربين المقالين في دوري "يلو" بعد الأوروجوياني روبرت سيبولدي مدرب الأهلي، الذي رحل عن فريقه بعد الخسارة أمام الأخدود 0-2 في الجولة الثانية.
وكلفت إدارة النادي الكرواتي تيو براجا مدرب الفئات السنية بقيادة الفريق إلى حين التعاقد مع مدرب آخر، وستكون مواجهة هجر على ملعب الأخير في الأحساء في ثالث منافسات الدوري، هي المهمة الأولى للمدرب الكرواتي.
ويتذيل الرياض الدوري من دون نقاط بعد الخسارة أمام الفيصلي 1-2، والخلود 0-1، والأخدود 0-3.