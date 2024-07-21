الشباب يقترب من حسم صفقة مدافع أوساسونا الإسباني

اقترب نادي الشباب، من تدعيم صفوفه بالتعاقد مع اللاعب الإسباني دافيد غارسيا، مدافع أوساسونا، وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقاً لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، فإن نادي الشباب السعودي وافق على الشروط الشخصية للمدافع الإسباني دافيد غارسيا.
وأوضح خبير الانتقالات أن المفاوضات مستمرة بين الشباب وأوساسونا، لانتقال غارسيا إلى دوري روشن السعودي، لكن لم يتم الاتفاق بعد على رسوم الانتقال بين الناديين، فالمفاوضات مازالت مستمرة.
ويعمل الشباب على الانتهاء من المفاوضات مع أوساسونا في الأيام القادمة والاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بالصفقة، قبل أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي تمهيداً لانضمام اللاعب إلى المعسكر التحضيري للفريق المقام حالياً في إسبانيا.
وبدأ غارسيا مسيرته الكروية عام 2012 مع أوساسونا، وتدرج في فئاته السنية المُختلفة، حتى وصل إلى الفريق الأول عام 2018، حيث يمتد عقد اللاعب حتى صيف 2026.
وخاض اللاعب 305 مباريات مع أوساسونا في كلّ المسابقات، وسجل 15 هدفاً كما صنع 3 تمريرات حاسمة، كما دافع عن ألوان منتخب إسبانيا في ثلاث مباريات.