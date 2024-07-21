الشباب يقترب من حسم صفقة مدافع أوساسونا الإسباني

وبدأ غارسيا مسيرته الكروية عام 2012 مع أوساسونا، وتدرج في فئاته السنية المُختلفة، حتى وصل إلى الفريق الأول عام 2018، حيث يمتد عقد اللاعب حتى صيف 2026.