سادس سعودي والخامس للهلال.. صحف عالمية تسلط الضوء على فوز "الدوسري" كأفضل لاعب في آسيا

سلّط عديدٌ من الصحف والمواقع العالمية الضوء على جائزة أفضل لاعب في آسيا 2022، التي حصل عليها نجم الهلال والمنتخب السعودي سالم الدوسري.
وتوّج سالم الدوسري، مساء أمس الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2022، في الحفل الذي أقامه الاتحاد الآسيوي بمركز قطر الوطني للمؤتمرات في العاصمة الدوحة.
وقالت صحيفة "The national": "سالم الدوسري يفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا، جناح الهلال يصبح سادس سعودي ينال هذا الشرف، فقد حصل نجم الهلال والمنتخب السعودي، الذي سجل هدف الفوز المفاجئ لبلاده على الأرجنتين في نهائيات كأس العالم العام الماضي، على جائزة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".
وعلّق موقع "Qutar tribune": "بالقول، الدوسري يتوّج كأفضل لاعب في آسيا في حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي، المهاجم المثير هو سادس لاعب سعودي والخامس من الهلال يفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا، وهي أكبر نسبة من أي بلد ونادٍ على التوالي".
وكتبت شبكة "CNN" العالمية: "فاز سالم الدوسري، بجائزة أفضل لاعب للرجال في قارة آسيا، على حساب القطري المعز علي، والأسترالي ماثيو ليكي، فقد قاد الدوسري منتخب بلاده للفوز على المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم 2022، ونجح في معادلة رقم مواطنه سامي الجابر بتسجيل 3 أهداف في نهائيات المونديال ".
وأشاد موقع "Iranpress" بالدوسري، قائلاً: "حصل السعودي سالم الدوسري على جائزة أفضل لاعب من قِبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سجل هدف الفوز للأخضر على الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2022 كما لعب دوراً رئيساً في وصول الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2023.