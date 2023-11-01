سادس سعودي والخامس للهلال.. صحف عالمية تسلط الضوء على فوز "الدوسري" كأفضل لاعب في آسيا

وعلّق موقع "Qutar tribune": "بالقول، الدوسري يتوّج كأفضل لاعب في آسيا في حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي، المهاجم المثير هو سادس لاعب سعودي والخامس من الهلال يفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا، وهي أكبر نسبة من أي بلد ونادٍ على التوالي".