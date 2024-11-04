نخبة آسيا: الأهلي يمطر شباك الشرطة العراقي بخماسية ويرتقي للصدارة

في الجهة المقابلة اعتمد فريق الشرطة العراقي على إغلاق مناطقه الخلفية ومحاولة اللعب على الأطراف واستغلال الهجمات المرتدة السريعة والتي تكللت أحدها بالنجاح حينما استغل فهد يوسف خطأ فادحاً من الإسباني فيغا ليخطف الكرة منه ويمررها إلى محمد داودد الذي بدوره أرسل تمريرة بينية خلف المدافعين إلى سجاد جاسم المنفرد الذي لم يتوان في إيداعها الشباك مع انقضاء نصف ساعة على اللعب.