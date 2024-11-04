نخبة آسيا: الأهلي يمطر شباك الشرطة العراقي بخماسية ويرتقي للصدارة

أمطر فريق الأهلي الأول لكرة القدم، شباك ضيفه الشرطة العراقي بخمسة أهداف مقابل هدف محققاً فوزه الرابع على التوالي في البطولة في اللقاء الذي أقيم اليوم الاثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.
خطف الأهلي هدف الأسبقية مبكراً عندما أرسل سعد بالعيد كرة عرضية من الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء ارتقى لها المهاجم البرازيلي " فيرمينو" برأسه مستغلاً سوء تمركز المدافعين والحارس ليسددها بطريقة جميلة من فوق الحارس معلنة عن أول أهداف المباراة وذلك في الدقيقة 13.
ولاح الأمل للأهلي لزيادة غلته التهديفية حينما منحه الحكم ركلة جزاء إثر تدخل مدافع الشرطة على اللاعب " فيغا" انبرى لها الإيفواري فرانك كيسيه لكن الحارس أحمد باسل تصدى لها (24).
في الجهة المقابلة اعتمد فريق الشرطة العراقي على إغلاق مناطقه الخلفية ومحاولة اللعب على الأطراف واستغلال الهجمات المرتدة السريعة والتي تكللت أحدها بالنجاح حينما استغل فهد يوسف خطأ فادحاً من الإسباني فيغا ليخطف الكرة منه ويمررها إلى محمد داودد الذي بدوره أرسل تمريرة بينية خلف المدافعين إلى سجاد جاسم المنفرد الذي لم يتوان في إيداعها الشباك مع انقضاء نصف ساعة على اللعب.
واصل الأهلي أفضليته محاولاً العودة للتقدم من الجديد حيث أسفر الضغط عن إحرازه الهدف الثاني بعد انفراد فراس البريكان بالمرمى وراوغ الحارس ليمرر كرة على طبق من ذهب للبرازيلي فيرمينو الذي تابعها في المرمى الخالي وذلك في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع للشوط الأول.
بدأ الأهلي الشوط الثاني مهاجماً بحثاً عن الوصول مبكراً إلى مناطق مضيفه الشرطة العراقي لمضاعفة النتيجة فسيطر على مجريات اللعب في وسط الميدان وكان الأكثر خطورة ولم يتأخر في تعزيز تقدمه بالهدف الثالث سوى 8 دقائق حينما لعب فيرمينيو دور صانع اللعب وأرسل عرضية مميزة إلى داخل منطقة الجزاء فشل الدفاع والحارس في التعامل معها بالشكل الصحيح ليتابعها فراس البريكان في الشباك.
وتواصلت أفضلية الأهلي بعد أن كثف من محاولاته الهجومية والتي أثمرت عن الهدف الرابع وهذه المرة من النجم الجزائري رياض محرز الذي تلاعب بالمدافعين قبل أن يطلق قذيفة صاروخية استقرت في شباك أحمد باسل عند الدقيقة 61.
ولم يكد الشرطة العراقي يستفيق من صدمة الهدف الرابع حتى استقبلت شباكه الخامس من رياض محرز الذي عاد ليلعب دور البطولة من جديد بعد أن تابع عرضية زياد الجهني في الشباك في الدقيقة 65.
بتلك النتيجة تصدر الأهلي ترتيب دوري الغرب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقاط من أربع مباريات بينما تجمد رصيد الشرطة العراقي عند نقطتين فقط.