"فوفانا" نجم "النصر" يتألق بافتتاح كأس إفريقيا.. والنادي يعلق

وبحسب "سي إن إن" علق نادي النصر على تألق لاعبه، الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة الأولى من بطولة القارة السمراء، عبر حسابه على منصة "إكس" بقوله "أي بداية رائعة! نجم ‎النصر سيكو فوفانا يفتتح التسجيل في بطولة ‎أمم إفريقيا ويساهم في تحقيق منتخبه الفوز بهدفين".