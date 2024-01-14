"فوفانا" نجم "النصر" يتألق بافتتاح كأس إفريقيا.. والنادي يعلق

افتتح سيكو فوفانا، لاعب نادي النصر ومنتخب ساحل العاج، أهداف كأس الأمم الإفريقية هذا العام، التي تقام على أراضي بلاده بين شهري يناير وفبراير 2024.
وسجل فوفانا هدفه من تسديدة داخل منطقة الجزاء، بعد مرور 4 دقائق على مباراة منتخب ساحل العاج ونظيره غينيا بيساو؛ ليساعد في فوز رفاقه بهدفين دون مقابل.
وبحسب "سي إن إن" علق نادي النصر على تألق لاعبه، الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة الأولى من بطولة القارة السمراء، عبر حسابه على منصة "إكس" بقوله "أي بداية رائعة! نجم النصر سيكو فوفانا يفتتح التسجيل في بطولة أمم إفريقيا ويساهم في تحقيق منتخبه الفوز بهدفين".
ووصل سيكو فوفانا، البالغ من العمر 28 عامًا، للمساهمة التهديفية رقم 7 مع منتخب ساحل العاج؛ إذ أحرز 6 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة، بعد خوضه 13 مباراة دولية.