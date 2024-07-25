لابورت يتخلى عن 48 مليون يورو للانتقال لريال مدريد.. إدارة النصر ترفض

تدرس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، تدعيم خط دفاع الفريق الكروي الأول، في ظل إصابة النمساوي ديفيد ألابا، ورحيل القائد ناتشو نحو القادسية السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وفقاً لتقارير إعلامية فإن بطل الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وضع مدافع النصر إيمريك لابورت، كهدف رئيسي لتعزيز دفاعاته، خلال هذا الصيف، بعد تألقه مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا الأخيرة، حيث ساهم مع زملائه بتتويج منتخب إسبانيا بلقبه الرابع في البطولة القارية.
وبحسب تقرير لصحيفة "أس" الإسبانية فإن لابورت أبدى رغبة قوية في الانضمام إلى ريال مدريد على رغم بقاء عامين على نهاية عقده مع النصر.
وأوضحت أن المدافع الإسباني على استعداد للتخلي عن المبلغ المتبقي في عقده وقيمته 48 مليون يورو للعب في صفوف ريال مدريد.
وأشارت الصحيفة أن إدارة النصر ترفض بشكل قاطع التنازل عن خدمات اللاعب إلا بالحصول على قيمة مالية ضخمة، بعد أن اشتراه الصيف الماضي بقيمة 27 مليون يورو من مانشستر سيتي.
وكانت إدارة النصر، تعاقدت مع المدافع الإسباني في أغسطس 2023، بعقد يمتد لثلاث سنوات، قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، ومنذ انضمامه للفريق خاض 39 مباراة معه في الموسم الماضي، سجل خلالها أربعة أهداف.