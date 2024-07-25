لابورت يتخلى عن 48 مليون يورو للانتقال لريال مدريد.. إدارة النصر ترفض

وفقاً لتقارير إعلامية فإن بطل الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وضع مدافع النصر إيمريك لابورت، كهدف رئيسي لتعزيز دفاعاته، خلال هذا الصيف، بعد تألقه مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا الأخيرة، حيث ساهم مع زملائه بتتويج منتخب إسبانيا بلقبه الرابع في البطولة القارية.