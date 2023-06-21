"بنزيما" يرحب بانضمام "كانتي" لصفوف الاتحاد: "أنا سعيد باللعب معك في أفضل فريق بالسعودية"

بدوره، ردّ عليه نغولو كانتي المنتقل حديثاً إلى صفوف الاتحاد بالقول: "شكراً كريم.. سعيد برؤيتك مجدداً.. شكراً على كلماتك.. أنا سعيد باللعب معك مع أفضل لاعب في العالم.. وأنا سعيد باللعب مع النمور أمام الجماهير في الجوهرة".