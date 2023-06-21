"بنزيما" يرحب بانضمام "كانتي" لصفوف الاتحاد: "أنا سعيد باللعب معك في أفضل فريق بالسعودية"

رحّب النجم الفرنسي كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد بمواطنه نغولو كانتي عقب انضمامه إلى صفوف بطل دوري روشن بصفقة تمتد لثلاث سنوات.
وقال أفضل لاعب في العالم عام 2022 من خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي الاتحاد على موقع "تويتر": "أهلا نغولو.. ذات يوم أخبرتك بأنك الأفضل.. في مركز البوكس تو بوكس بالعالم.. والآن أنا سعيد باللعب معك مرة أخرى.. وبالتأكيد في أفضل فريق بالسعودية.. أرك في جدة".
بدوره، ردّ عليه نغولو كانتي المنتقل حديثاً إلى صفوف الاتحاد بالقول: "شكراً كريم.. سعيد برؤيتك مجدداً.. شكراً على كلماتك.. أنا سعيد باللعب معك مع أفضل لاعب في العالم.. وأنا سعيد باللعب مع النمور أمام الجماهير في الجوهرة".
وأعلن نادي الاتحاد في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء تعاقده رسميًا مع لاعب خط الوسط الفرنسي الدولي نغولو كانتي قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي بعقد يمتد لـ3 أعوام، في ثاني صفقة يبرمها عقب الفوز بدوري روشن السعودي الشهر الماضي.
ويعد "كانتي" (32 عامًا) ثاني صفقات اتحاد جدة في الصيف الحالي، بعدما ضم مواطنه الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني.
وبدأ "كانتي" مسيرته مع بولون الفرنسي ومنه إلى نادي "كان"، قبل التألق برفقة ليستر سيتي الإنجليزي ومساهمته بالتتويج معه ببطولة الدوري الأولى والوحيدة في تاريخ النادي لينتقل الموسم اللاحق إلى الفريق اللندني تشيلسي.