أخضر الصالات يتعادل مع منتخب الجزائر في افتتاح كأس العرب

تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، مع نظيره منتخب الجزائر بنتيجة 4-4، في افتتاح مباريات بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات المقامة حالياً في محافظة جدة، وتستمر حتى 16 من يونيو الجاري.
وكان أخضر الصالات افتتاح أهداف المباراة عن طريق عبدالإله العتيبي قبل أن يسجل منتخب الجزائر هدفين، ليعود الأخضر ويتمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق محسن فقيهي، ليعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الثالث، قبل أن يسجل منتخب الجزائر الهدفين الثالث والرابع، وقبل أن ينتهي الوقت تمكن عبدالإله العتيبي من تسجيل هدف التعادل للأخضر لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.
هذا وسيجري الأخضر غدًا الأربعاء تدريباته استعدادًا لمباراة منتخب طاجيكستان يوم الخميس المقبل ضمن منافسات البطولة العربية لكرة قدم الصالات.