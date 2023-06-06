أخضر الصالات يتعادل مع منتخب الجزائر في افتتاح كأس العرب

وكان أخضر الصالات افتتاح أهداف المباراة عن طريق عبدالإله العتيبي قبل أن يسجل منتخب الجزائر هدفين، ليعود الأخضر ويتمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق محسن فقيهي، ليعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الثالث، قبل أن يسجل منتخب الجزائر الهدفين الثالث والرابع، وقبل أن ينتهي الوقت تمكن عبدالإله العتيبي من تسجيل هدف التعادل للأخضر لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.