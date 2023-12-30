لمعسكر المرحلة الأخيرة من الإعداد لكأس آسيا.. تعرف على قائمة الأخضر السعودي

واستدعى المدير الفني مانشيني(30) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد نجار، أحمد الكسار، حسن كادش، عون السلولي، علي البليهي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، سعود عبد الحميد، فواز الصقور، أيمن يحيى، عبد الله الخيبري، علي هزازي، مختار علي، عبد الإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، سالم الدوسري، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، سامي النجعي، فهد المولد، خالد الغنام،عبد الرحمن غريب، محمد مران، فراس البريكان، عبد الله رديف، صالح الشهري.