لمعسكر المرحلة الأخيرة من الإعداد لكأس آسيا.. تعرف على قائمة الأخضر السعودي

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "روبرتو مانشيني" عن قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيُقام في دولة قطر خلال الفترة من 31 من شهر ديسمبر الجاري وحتى 11 من شهر يناير المقبل، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستُقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل.
وسيخوض "الأخضر" خلال معسكره ثلاث مواجهات ودية، الأولى أمام منتخب لبنان في الرابع من يناير، والودية الثانية أمام منتخب فلسطين في التاسع من يناير، فيما ستكون المباراة الثالثة أمام منتخب هونغ كونغ في العاشر من يناير.
يُشار إلى أن المنتخب السعودي خاض ست مباريات ودية في مراحل الإعداد الثلاث الماضية، بواقع مباراتين في كل مرحلة أمام منتخبات فنزويلا، بوليفيا، كوستاريكا، كوريا الجنوبية، نيجيريا، مالي. كما خاض الأخضر مباراتين في منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 أمام منتخبي باكستان والأردن.
واستدعى المدير الفني مانشيني(30) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد نجار، أحمد الكسار، حسن كادش، عون السلولي، علي البليهي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، سعود عبد الحميد، فواز الصقور، أيمن يحيى، عبد الله الخيبري، علي هزازي، مختار علي، عبد الإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، سالم الدوسري، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، سامي النجعي، فهد المولد، خالد الغنام،عبد الرحمن غريب، محمد مران، فراس البريكان، عبد الله رديف، صالح الشهري.
وسيغادر "الأخضر" صباح يوم غدٍ الأحد إلى دولة قطر، بعد أن يجتمع لاعبو الأخضر في العاصمة "الرياض" ويغادروا من مطار الملك خالد الدولي وصولاً إلى مطار الدوحة الدولي.
يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، قرغيزستان، تايلاند.