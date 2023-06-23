انتخاب "بن جلوي" رئيسًا للاتحاد الآسيوي للترايثلون بالإجماع

ورفع الأمير فهد بن جلوي، الشكر والامتنان والتقدير، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، على ما يوليانه من دعم سخي ولا محدود للرياضة السعودية بمتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمر الذي أسهم في زيادة تواجد القدرات السعودية في المنظمات الرياضية الدولية والقارية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.