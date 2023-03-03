5 من فرسان العلا يستعدون لكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2023

من جانبه، قال الفارس حسن بريكات الذي شارك في جولة التدريبات في قرية الفرسان استعدادًا للكأس المنتظرة: "نحن سعداء جدًا بمشاركتنا في كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل لهذا العام، ونقدّر جميعًا الاهتمام والدعم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ونتطلع لنسخة هذا العام بصورة خاصة، حيث تعد بتقديم تجربة رائعة ومختلفة للجميع، ونطمح بأن نكون من ضمن أعلى 3 مراكز في البطولة بمشيئة الله".