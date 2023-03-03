5 من فرسان العلا يستعدون لكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2023

يستعد 5 من ألمع الفرسان من أهالي محافظة العلا للمُشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2023، والمقامة بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية والاتحاد الدولي لرياضات الفروسية.
ويشارك في المنافسة 200 من أفضل الفرسان والفارسات في رياضة القدرة والتحمل بالعالم، والذين أتوا إلى العلا من 40 دولة مختلفة؛ للمشاركة في الكأس المرموقة، والتي يمتد طولها الإجمالي إلى 120 كم، وستقام في قرية الفرسان في العلا يوم السبت الموافق 4 مارس 2023.
ويعبّر الفارس السعودي عُدي الحربي عن حماسه بالمشاركة، حيث يمارس تدريباته واستعداداته للبطولة في قرية الفرسان بالعلا، قائلًا: "لا يمكنني وصف شعوري، وأنا مقبل على المشاركة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل، أرى أن التحضيرات لهذه البطولة تسير على أفضل ما يكون، وأنا ممتنّ جدًا للهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ لمنحنا هذه الفرصة بعد دعمهم لنا وتوفيرهم تدريبات مكثفة كجزء من البرنامج".
من جانبه، قال الفارس حسن بريكات الذي شارك في جولة التدريبات في قرية الفرسان استعدادًا للكأس المنتظرة: "نحن سعداء جدًا بمشاركتنا في كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل لهذا العام، ونقدّر جميعًا الاهتمام والدعم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ونتطلع لنسخة هذا العام بصورة خاصة، حيث تعد بتقديم تجربة رائعة ومختلفة للجميع، ونطمح بأن نكون من ضمن أعلى 3 مراكز في البطولة بمشيئة الله".
ويشارك المتسابقون الخمسة بعد اجتيازهم لمراحل برنامج التطوير المقام في العلا، ضمن إطار استراتيجية رياضات الخيول التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، حيث يعمل على تقديم كل أنواع الخبرة والمشورة والتدريب والدعم الفني للمتسابقين، بالإضافة إلى الخبرة التنافسية الواسعة في هذا المجال.
وتأكيدًا على التزام كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2023 بتمكين مجتمع العلا وإشراكه كجزء من أهدافه الأوسع نطاقًا في مجال الفروسية سيعمل أكثر من 40 شابًا وشابة من أبناء العلا المحليين في أدوار الإشراف العامة حول البطولة والمساعدة البيطرية، وذلك بعد اختيارهم من ضمن قائمة مختصرة تضم أكثر من 80 شابًا وشابة في برنامج تدريبي صارم أقيم بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية قبل البطولة.
الجدير بالذكر أن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2023 هي أحد أبرز الأحداث الرياضية في تقويم فعاليات لحظات العلا، والذي شمل طواف السعودية للدراجات الهوائية، في الفترة من 30 يناير إلى 3 فبراير، وسباق درب العلا في الفترة من 23 إلى 24 فبراير.