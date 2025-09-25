أخضر الناشئين يختتم تحضيراته لمواجهة العراق بكأس الخليج

اختتم المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لمواجهة نظيره العراقي مساء اليوم الجمعة، في ختام مبارياته بدور المجموعات من بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 17 عامًا، والمقامة خلال الفترة من 20 سبتمبر حتى 3 أكتوبر المقبل.