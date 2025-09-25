أخضر الناشئين يختتم تحضيراته لمواجهة العراق بكأس الخليج

اختتم المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لمواجهة نظيره العراقي مساء اليوم الجمعة، في ختام مبارياته بدور المجموعات من بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 17 عامًا، والمقامة خلال الفترة من 20 سبتمبر حتى 3 أكتوبر المقبل.
وأجرى الأخضر حصته التدريبية على ملعب جامعة قطر بقيادة المدرب عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، وتركّزت على الجوانب الفنية والتكتيكية.
وكان المنتخب قد ضمن تأهله إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على البحرين بنتيجة 4-0 في افتتاح مشواره بالبطولة، قبل أن يكرر النتيجة ذاتها أمام المنتخب الكويتي في المباراة الثانية.
وتُختتم مباريات دور المجموعات اليوم بمواجهة المنتخب العراقي على ملعب حمد الكبير عند الساعة السادسة مساءً.