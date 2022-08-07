من تنظيم الاتحاد العربي.. ممثّلو "FIFA" يشيدون بمخرجات البطولة العربية للشباب 2022

ووجّه بلحسن ملوش الشكر للاتحاد العربي لكرة القدم على حُسن التنظيم وكرم الاستضافة في تلك البطولة، منوهًا إلى أن الاتحاد منح الفرصة لجميع المنتخبات العربية في مختلف الفئات السنية لخوض مباريات وبطولات قوية، وهي ضرورية للغاية لصقل المواهب، وتمثل فرصة أيضًا للحكام لإدارة مثل هذه المباريات"، مشيرًا إلى أن كل عناصر اللعبة المشاركة في هذه البطولات ستحقق استفادة كبيرة وكل فرد سيتطور في مجاله بشكل جيد.