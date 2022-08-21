رئيس الاتحاد يطالب الجماهير بالمساندة ويؤكد: يرحل الأشخاص ويبقى الكيان

وجه رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، رسالة إلى جماهير ناديه؛ حيث طالب "الحائلي" جماهير ناديه بالوقوف والمساندة مع الفريق الكروي الأول خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد 2022-2023، قائلًا لأحد المشجعين الاتحاديين من خلال "سناب شات": "أتمنى عدم التفات جماهيرنا للآخرين المحبطين، بل علينا جميعًا الوقوف والدعم المتواصل للفريق، خاصة أنه يسير في الطريق الصحيح، كما أن الأشخاص قد يرحلون عن النادي سواء أجهزة إدارية أو غيرها، ويبقى الكيان".