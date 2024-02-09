غداً انطلاق ماراثون الرياض بمشاركة محلية وعالمية واسعة

تنطلق غداً منافسات النسخة الثالثة من ماراثون الرياض، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وبإشراف مباشر من وزارة الرياضة.
وتم فتح باب التسجيل للماراثون خلال الفترة الماضية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بماراثون الرياض وتطبيق "الرياضة للجميع"، وقد تم تسليم الأرقام في قرية الماراثون اليوم للمشاركين من مختلف الأعمار والفئات من المملكة وخارجها والذين سيشاركون في العديد من المسارات التي يتضمنها الماراثون وهي: 42.2 كلم، 21.1 كلم، 10 كلم، و4 كلم والتي ستنطلق من السادسة من صباح يوم غد.
ويمكن للمشاركين ومحبي رياضة الجري من جميع أنحاء المملكة والعالم التسجيل في هذه السباقات المصممة لتلائم جميع أفراد المجتمع بمختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية من كل الجنسين، حيث تم تخصيص مسافة النصف ماراثون أي ما يعادل 21.1 كيلومتراً لمحبي رياضة الجري، وسباق بمسافة 10 كيلومترات لمن هم من سن 17 وفوق، بالإضافة إلى سباق بمسافة 4 كيلومترات للمبتدئين والأطفال من جميع أفراد المجتمع.
وأقام اتحاد الرياضة للجميع منطقة ترفيهية "قرية الماراثون" تستقبل الزوار وتحتوي على فعاليات رياضية مصاحبة، ووجهة مخصصة للمأكولات والمشروبات والعديد من الفعاليات الترفيهية الأخرى لكل الزوار والمشاركين في الماراثون.
ويأتي تنظيم هذا الحدث العالمي سعياً من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لتشجيع كافة أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني والمشاركة في الفعاليات الرياضية، كما تشكل إقامة هذه الفعالية، وجهة رياضية دولية حيوية لتعزيز نمو الاقتصاد الرياضي والسياحي في المملكة إضافة إلى الدائم للاتحاد السعودي للرياضة للجميع لتشجيع كافة أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية بشكل دائم.