غداً انطلاق ماراثون الرياض بمشاركة محلية وعالمية واسعة

وتم فتح باب التسجيل للماراثون خلال الفترة الماضية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بماراثون الرياض وتطبيق "الرياضة للجميع"، وقد تم تسليم الأرقام في قرية الماراثون اليوم للمشاركين من مختلف الأعمار والفئات من المملكة وخارجها والذين سيشاركون في العديد من المسارات التي يتضمنها الماراثون وهي: 42.2 كلم، 21.1 كلم، 10 كلم، و4 كلم والتي ستنطلق من السادسة من صباح يوم غد.