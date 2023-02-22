استعدادًا لكأس آسيا.. الأخضر الشاب يواجه قطر وديًا في معسكر دبي

يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، غدًا الخميس، مباراته التجريبية في إطار معسكره الإعدادي بالإمارات، والممتد حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وذلك استعدادًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها مطلع شهر مارس المقبل.
ويلاقي "الأخضر" منتخب قطر وديًا في تمام الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات (الرابعة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب منطقة جبل علي.
على الصعيد الميداني، واصل المنتخب السعودي مساء اليوم الأربعاء تدريباته على ملعب جبل علي، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز المساعد له، طبّق خلالها اللاعبون تمارين تكتيكية.
يُذكر أن الأخضر تحت 20 عامًا يأتي ضمن المجموعة "الرابعة" في بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، وإلى جانبه منتخبات، اليابان، الصين، وقيرغيزستان.