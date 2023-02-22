استعدادًا لكأس آسيا.. الأخضر الشاب يواجه قطر وديًا في معسكر دبي

يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، غدًا الخميس، مباراته التجريبية في إطار معسكره الإعدادي بالإمارات، والممتد حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وذلك استعدادًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها مطلع شهر مارس المقبل.