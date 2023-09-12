في صفقة انتقال حر.. الطائي يتعاقد مع "العمري" لمدة 3 أعوام

تعاقد نادي الطائي، اليوم الثلاثاء، مع اللاعب حسن العمري؛ لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 أعوام، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن التعاون.