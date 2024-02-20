بالفيديو: ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 من دوري روشن.. تعرف عليها

ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري روشن للمحترفين، والذي يضمّ كلًّا من: تركي السلطان، وسلطان اللحياني، وخالد الشنيف، ومناف أبوشقير، وعبيدالله العيسى؛ على هدف متوسط ميدان فريق الشباب الكرواتي "إيفان راكيتتش" بمرمى ضمك، والذي سجله في أول ظهور له في الملاعب السعودية من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، قاد به فريقه لانتصار ثمين.