بالفيديو: ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 من دوري روشن.. تعرف عليها
كشفت رابطةُ دوري المحترفين عن قائمة الأهداف المتنافسة على جائزة الأجمل في الجولة العشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.
وأعلنت اللجنة الفنية في الرابطة، يوم الثلاثاء، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة 20 من الموسم الرياضي 2023/ 2024م، ومن المقرّر أن تختار الجماهيرُ الهدفَ الأجمل من خلال الاستفتاء الذي تمّ طرحه عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس".
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري روشن للمحترفين، والذي يضمّ كلًّا من: تركي السلطان، وسلطان اللحياني، وخالد الشنيف، ومناف أبوشقير، وعبيدالله العيسى؛ على هدف متوسط ميدان فريق الشباب الكرواتي "إيفان راكيتتش" بمرمى ضمك، والذي سجله في أول ظهور له في الملاعب السعودية من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، قاد به فريقه لانتصار ثمين.
كما اختارت اللجنةُ أيضًا هدفَ لاعب فريق التعاون "أشرف المهديوي" في مرمى أبها، والذي سجله بتصويبة رائعة على الطائر، وقف أمامها الحارس عاجزًا عن التصدّي لها.
كما يدخل سباقَ المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة؛ هدفُ السعودي "حمد آل منصور" مدافع فريق الأخدود بمرمى الأهلي؛ حيث سجّله بطريقة جميلة من تسديدة قوية استقرت في شباك الحارس السنغالي "أدوار مندي".
يشار إلى أن التصويت سيستمرّ لمدة 24 ساعة قبل الإعلان رسميًّا عن أجمل أهداف الجولة حسب تصويت المشجعين.