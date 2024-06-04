رياضة

بعقد مدته 3 سنوات.. الشباب ينافس غلطة سراي على ضم لاعب بنفيكا البرتغالي

يلعب لمنتخب بلاده منذ 2014 وتبلغ القيمة السوقية له نحو 18 مليون يورو
بعقد مدته 3 سنوات.. الشباب ينافس غلطة سراي على ضم لاعب بنفيكا البرتغالي

تلقى البرتغالي رافا سيلفا لاعب نادي بنفيكا، عرضًا رسميًّا من نادي الشباب للتوقيع معه خلال الموسم الجديد.

ووفقًا لما نشره الصحفي "ميشائيل رينكون" فإن إدارة الشباب دخلت في منافسة مع غلطة سراي التركي، وقدمت عقدًا للاعب البرتغالي لمدة 3 سنوات.

وقال الصحفي الذي يعمل في "fichajes" إن مسؤولي غلطة سراي مستعدون أيضًا لتقديم نفس العرض لسيلفا، ولكن هناك اختلافًا في الشروط المالية؛ حيث إن العرض المقدم من الشباب أعلى بكثير مما يرغب غلطة سراي في دفعه.

وكانت إدارة نادي الشباب قد فتحت منذ عدة أسابيع خط المفاوضات لضم اللاعب الدولي، الذي يُعَد أحد ركائز فريقه البرتغالي في صفقة انتقال حر.

وسبق أن حاولت عدة أندية سعودية كسب خدمات اللاعب البرتغالي في السوق الشتوي الماضي، ولكن سيلفا فضّل الاستمرار في اللعب بالدوري الأوروبي.

ويلعب رافا سيلفا البالغ من العمر 31 عامًا لصفوف بنفيكا منذ أغسطس 2016، قادمًا من سبورتنج براغا، ويلعب أيضًا للمنتخب البرتغالي منذ 2014، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 18 مليون يورو.

نادي الشباب
رافا سيلفا
لاعب نادي بنفيكا

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