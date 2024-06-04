بعقد مدته 3 سنوات.. الشباب ينافس غلطة سراي على ضم لاعب بنفيكا البرتغالي

وقال الصحفي الذي يعمل في "fichajes" إن مسؤولي غلطة سراي مستعدون أيضًا لتقديم نفس العرض لسيلفا، ولكن هناك اختلافًا في الشروط المالية؛ حيث إن العرض المقدم من الشباب أعلى بكثير مما يرغب غلطة سراي في دفعه.