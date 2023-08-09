ضمن مرحلة تحديد المراكز 9-12 في بطولة العالم.. ناشئو أخضر اليد يواجهون التشيك

يلتقي المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين، غدًا الخميس، مع منتخب التشيك، ضمن مرحلة تحديد المراكز من (9-12) من بطولة العالم، وذلك عند تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت السعودية، على صالة “جوزيب سامارديجا بيبو” بمدينة كوبريفنيكا الكرواتية.