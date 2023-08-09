ضمن مرحلة تحديد المراكز 9-12 في بطولة العالم.. ناشئو أخضر اليد يواجهون التشيك

يلتقي المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين، غدًا الخميس، مع منتخب التشيك، ضمن مرحلة تحديد المراكز من (9-12) من بطولة العالم، وذلك عند تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت السعودية، على صالة “جوزيب سامارديجا بيبو” بمدينة كوبريفنيكا الكرواتية.
ويلعب الأخضر بعد أن حصل على المركز الثالث للمجموعة الرابعة في الدور الرئيسي من البطولة برصيد نقطتين، إثر تحقيقه الانتصار على منتخب إيران الذي حل رابعًا، فيما حقق منتخبا جزر فارو وألمانيا المركزين الأول والثاني تواليًا برصيد 4 نقاط لكلٍ منهما.
ويطمح الأخضر تجاوز منتخب التشيك، والذهاب إلى مقابلة الفائز من مواجهة منتخبي مقدونيا الشمالية وهنغاريا، حيث سيلعب الفائزان من المواجهتين لتحديد المركزين التاسع والعاشر، فيما سيلتقي الخاسران لتحديد المركزين الحادي عشر والثاني عشر.