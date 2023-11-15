الانضباط ترفض احتجاج الوحدة على مشاركة لاعب النصر "تاليسكا".. وتوقف "آل منصور" 6 مباريات

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاج نادي الوحدة على عدم أهلية مشاركة نجم النصر أندرسون تاليسكا في مباراة الفريقين ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكانت إدارة نادي الوحدة تقدمت باحتجاج رسمي عقب مشاركة البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي.
وخسر الوحدة أمام ضيفه النصر بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي احتضنها ملعب "مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية" في مكة المكرمة وشارك فيها تاليسكا أساسياً قبل أن يستبدل في الدقيقة 78 ويدخل بدلاً منه عبد الرحمن غريب.
وقالت اللجنة في بيان: "قيام نادي الوحدة بتقديم احتجاج بشأن عدم نظامية مشاركة لاعب نادي النصر انديرسون سوزا كونسيساو في المباراة لعدم تنفيذه قرار لجنة الانضباط والأخلاق، وبعد استكمال نادي الوحدة للإجراءات الشكلية قامت اللجنة بمخاطبة نادي النصر للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدم من نادي الوحدة، وحيث إن إيقاف اللاعب كان بموجب منطوق قرار اللجنة مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها".
وأضافت: "وبما أن نادي النصر تأهل للدور القادم في مسابقة (كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023-2024م) فيكون إيقاف اللاعب تلقائياً مباراة واحدة بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في المباراة التالية في نفس المسابقة (مباراة نادي الشباب ضد نادي النصر بتاريخ 2023/12/11م)، بالإضافة إلى إيقافه مباراة رسمية واحدة كعقوبة انضباطية، وحيث إن اللاعب قد استنفد إيقافه بموجب العقوبة الانضباطية في المباراة المقامة بين فريقي نادي النصر ونادي الخليج بتاريخ 2023/11/04م ضمن مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023-2024م، لذا فقد ثبت للجنة صحة مشاركة اللاعب انديرسون سوزا كونسيساو في المباراة محل الاحتجاج".
وقررت اللجنة إيقاف لاعب نادي الأخدود حمد آل منصور (6) ست مباريات بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، كما ألزمته بدفع غرامة مالية قدرها (60,000) ستون ألف ريال نتيجة قيامه بالبصق تجاه زميله في الفريق، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير حكم المباراة ضمن الجولة 13 من دوري المحترفين.