الانضباط ترفض احتجاج الوحدة على مشاركة لاعب النصر "تاليسكا".. وتوقف "آل منصور" 6 مباريات

وقالت اللجنة في بيان: "قيام نادي الوحدة بتقديم احتجاج بشأن عدم نظامية مشاركة لاعب نادي النصر انديرسون سوزا كونسيساو في المباراة لعدم تنفيذه قرار لجنة الانضباط والأخلاق، وبعد استكمال نادي الوحدة للإجراءات الشكلية قامت اللجنة بمخاطبة نادي النصر للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدم من نادي الوحدة، وحيث إن إيقاف اللاعب كان بموجب منطوق قرار اللجنة مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها".