في الجولة الخامسة من دوري روشن.. الحزم يحقق انتصاره الأول من بوابة الأخدود

حقق فريق الحزم الأول لكرة القدم انتصاره الأول هذا الموسم بعدما تغلب خارج أرضه على مضيفه الأخدود بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران، لحساب منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025/26.