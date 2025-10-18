في الجولة الخامسة من دوري روشن.. الحزم يحقق انتصاره الأول من بوابة الأخدود

حقق فريق الحزم الأول لكرة القدم انتصاره الأول هذا الموسم بعدما تغلب خارج أرضه على مضيفه الأخدود بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران، لحساب منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025/26.
بادر الضيوف بافتتاح باب التسجيل عن طريق نواف الحبشي، الذي تلقى تمريرة عرضية من عبدالعزيز الحربي تابعها برأسه في الشباك، وذلك عند الدقيقة 20.
ولم يتأخر ردّ الأخدود كثيرًا لتعديل النتيجة، حينما أرسل علي السالم عرضية مميزة أمام المرمى وصلت إلى غسان هوساوي الذي تابعها مباشرة في شباك برونو فاريلا عند الدقيقة 33.
ومنح أحمد النخلي التقدّم مجددًا لفريق الحزم من تسديدة ذكية خادعت الحارس راكان النجار، لتستقر في أقصى الزاوية اليسرى لمرماه، وذلك عند الدقيقة 40.
بهذه النتيجة رفع الحزم رصيده إلى 5 نقاط، صعد من خلالها إلى المركز الثاني عشر، بينما بقي الأخدود خاليًا من النقاط بعدما تعرّض لخمس هزائم متتالية ليبقى في المركز السابع عشر وقبل الأخير.