موهبة إنترناسيونال ريكاردو ماتياس يحسم موقفه من عرض النصر: تركيزه مع ناديه مستمر

كشف البرازيلي ريكاردو ماتياس، لاعب إنترناسيونال الصاعد (19 عامًا)، موقفه من مفاوضات نادي النصر، بعد الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف.
وبحسب صحيفة Globo البرازيلية، تقدّم النصر بعرض رسمي بلغت قيمته 7 ملايين دولار (نحو 38 مليون ريال برازيلي) للتعاقد مع اللاعب.
وعند سؤاله عن العرض، أوضح ماتياس أنه يركّز حاليًا على مشواره مع إنترناسيونال، مشيرًا إلى أنه أوكل ملف المفاوضات لوكلائه دون إبداء انبهار بالاهتمام، مؤكّدًا في الوقت ذاته التزامه بناديه.
ويُعدّ ماتياس من أبرز المواهب الواعدة في الكرة البرازيلية، وقد لفت مستوياته الأنظار وربطت تقارير صحفية اسمه بعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، بينها مانشستر يونايتد.