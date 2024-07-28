"إيدرسون" يكشف عن النادي السعودي الذي يرغب اللعب له

كشفت تقارير صحفية عن النادي السعودي الذي يرغب "إيدرسون مورايس" اللعب له في حال رحيله عن صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.
ودخل ناديا النصر والاتحاد منذ بداية الموسم الصيفي في منافسة من أجل التوقيع مع حارس المرمى العالمي "إيدرسون".
وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا أثليتيك": فإنّ الحارس البرازيلي كانت لديه الرغبة في الانضمام إلى صفوف النصر قبل أن ينسحب ويوقّع مع البرازيلي "بينتو".
وصرّح "إيدرسون" خلال تصريحات صحفية بأنه لم يتمّ اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله مع مانشستر سيتي وسط اهتمام من أندية في المملكة العربية السعودية.
كما قرّر نادي الاتحاد بالساعات الماضية إيقاف المفاوضات مع إدارة السيتي، بشأن "إيدرسون مورايس"، بعد أن رفض الاتحاد المبلغ الذي يطلبه النادي الإنجليزي لنقل الدولي البرازيلي إلى الدوري السعودي.