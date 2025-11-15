وفقًا لطلبات رسمية من الأندية المعنية.. تعديل موعد انطلاق مباراتين من الجولة التاسعة من دوري روشن

صدرت إدارة المسابقات قرارًا بتعديل توقيت انطلاق مباراتين ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2025-2026.
وتضمّن القرار تعديل موعد مباراة الاتحاد والرياض ليصبح في تمام الساعة 6:15 مساءً، إضافة إلى تعديل موعد مباراة الهلال والفتح ليصبح في تمام الساعة 5:40 مساءً.
وأوضحت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أنها تلقّت طلبات رسمية من الأندية المعنية لتعديل موعد انطلاق المباراتين، وبعد التأكد من توافق الطلبات مع اللوائح التنظيمية، واستكمال التنسيق مع الأندية المستضافة ومع الجهات ذات العلاقة، واعتمادًا على ما يخدم تعزيز تجربة المشجّعين، فقد تمّت الموافقة على إجراء التعديلات.
وتجدّد رابطة الدوري السعودي للمحترفين التزامها الدائم بتوفير أفضل بيئة تنظيمية لمنافسات الدوري، والعمل مع الأندية لضمان تطبيق أعلى المعايير التشغيلية التي ترتقي بتجربة الجماهير داخل الملاعب.