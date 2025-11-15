وفقًا لطلبات رسمية من الأندية المعنية.. تعديل موعد انطلاق مباراتين من الجولة التاسعة من دوري روشن

وأوضحت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أنها تلقّت طلبات رسمية من الأندية المعنية لتعديل موعد انطلاق المباراتين، وبعد التأكد من توافق الطلبات مع اللوائح التنظيمية، واستكمال التنسيق مع الأندية المستضافة ومع الجهات ذات العلاقة، واعتمادًا على ما يخدم تعزيز تجربة المشجّعين، فقد تمّت الموافقة على إجراء التعديلات.