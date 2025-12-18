على ملعب الأول بارك في الرياض.. نابولي يُقصي ميلان ويطير إلى نهائي السوبر الإيطالي

وافتتح البرازيلي ديفيد نيريس التسجيل لصالح نابولي مع تبقي 5 دقائق على نهاية الشوط الأول، الذي استحوذ فيه إيه سي ميلان على الكرة، ولكن كانت فيه الفرص الأخطر من نصيب نابولي، ومنها كرة الدنماركي راسموس هويلاند مع نهاية الشوط، التي تألق في إنقاذها حارس مرمى إيه سي ميلان وقائده الفرنسي مايك مانيان.