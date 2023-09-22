الكويت تستضيف "خليجي 26" في ديسمبر 2024

اعتمد المكتبُ التنفيذي برئاسة رئيس الاتحاد سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، المسمى الجديدَ للاتحاد "الاتحاد الخليجي لكرة القدم" بدلًا عن "اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم"، وذلك في الاجتماع الأول للمكتب الذي عقد اليوم في فندق والدروف استوريا بدولة الكويت.
وناقش أعضاءُ المكتب التنفيذي المواضيعَ المدرجة على جدول الأعمال؛ حيث تم اعتماد موعد إقامة بطولة خليجي 26، في الكويت في ديسمبر المقبل 2024، وكذلك تعديلات النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للاتحاد.
وقد تمّت مناقشة استحداث بطولات جديدة للفئات السنية، على أن يتمّ عمل دراسة من قبل لجنة المسابقات، وذلك بعد التشاور مع الاتحادات الأعضاء لاختيار المواعيد المناسبة لإقامتها خلال الفترة القادمة.
واستمع السادة الحضور أعضاء المكتب التنفيذي، إلى التقرير المقدّم من السيد جاسم سلطان الرميحي، رئيس اللجنة التفقدية، حول الزيارة، إلى دولة الكويت؛ للاطلاع على جاهزية المنشآت الرياضية والفنادق لاستضافة "خليجي 26"، وقد تمّ الاتفاق على موافاة الاتحاد الكويتي بتقرير اللجنة للاطلاع عليه، والعمل على تنفيذه، وكذلك تكثيف الزيارات خلال الفترة القادمة لمتابعة سير الأعمال في مختلف المنشآت الرياضية، وعلى وجه الخصوص أعمال الإنشاء في استاد جابر مبارك الصباح "الصليبيخات".