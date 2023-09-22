الكويت تستضيف "خليجي 26" في ديسمبر 2024

واستمع السادة الحضور أعضاء المكتب التنفيذي، إلى التقرير المقدّم من السيد جاسم سلطان الرميحي، رئيس اللجنة التفقدية، حول الزيارة، إلى دولة الكويت؛ للاطلاع على جاهزية المنشآت الرياضية والفنادق لاستضافة "خليجي 26"، وقد تمّ الاتفاق على موافاة الاتحاد الكويتي بتقرير اللجنة للاطلاع عليه، والعمل على تنفيذه، وكذلك تكثيف الزيارات خلال الفترة القادمة لمتابعة سير الأعمال في مختلف المنشآت الرياضية، وعلى وجه الخصوص أعمال الإنشاء في استاد جابر مبارك الصباح "الصليبيخات".