الشباب يدشِّن تدريباته في قطر تأهبًا لملاقاة ناساف الأوزبكي

وانطلقت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، تبعها تمارين إحماء وتسخين، ثم نفَّذ اللاعبون مناورة، تخللها تنفيذ عدد من الجُمل الفنية في منتصف الملعب، وقبل نهاية التدريبات فرض المدرب الإسباني فيسنتي مورينيو تدريبات تكتيكية، خصصها لرسم النهج التكتيكي الخاص بمباراة ناساف الأوزبكي، ضمن الدور ثُمن النهائي من المسابقة القارية.