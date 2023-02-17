الشباب يدشِّن تدريباته في قطر تأهبًا لملاقاة ناساف الأوزبكي

دشَّن فريق الشباب اليوم الجمعة أول تدريباته التحضيرية في ملاعب جامعة قطر استعدادًا للأدوار الإقصائية من منافسات دوري أبطال آسيا 2022م، التي تستضيفها قطر ابتداء من يوم الأحد حتى 26 فبراير الجاري.
وانطلقت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، تبعها تمارين إحماء وتسخين، ثم نفَّذ اللاعبون مناورة، تخللها تنفيذ عدد من الجُمل الفنية في منتصف الملعب، وقبل نهاية التدريبات فرض المدرب الإسباني فيسنتي مورينيو تدريبات تكتيكية، خصصها لرسم النهج التكتيكي الخاص بمباراة ناساف الأوزبكي، ضمن الدور ثُمن النهائي من المسابقة القارية.
كما نفَّذ اللاعبون تدريبات على تنفيذ الضربات الثابتة تحسبًا لأي سيناريو قد تدخله المباراة، ولاسيما الذهاب إلى ركلات الجزاء الترجيحية في حال انتهت المباراة بالتعادل.
ويواجه الشباب نظيره ناساف الأوزبكي في دور الـ16 عن منطقة الغرب يوم الأحد القادم في التاسعة مساء على استاد الجنوب المونديالي.