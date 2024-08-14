تعرف على طاقم تحكيم مواجهة "التعاون" و"النصر" الليلة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراة اليوم بين فريقي التعاون والنصر، ضمن الدور نصف النهائي من كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024- 2025.
وأوضح أن حكم الساحة هو دافيدي ماسا من إيطاليا، والحكم المساعد سيرو كاربوني من إيطاليا، والحكم المساعد الآخر هو أليساندرو جيالاتيني من إيطاليا، والحكم الرابع هو السعودي سامي الجريس، وحكم الفيديو دانييلي دوفيري من إيطاليا، وحكم الفيديو المساعد هو السعودي هشام الرفاعي.
وتُقام المباراة في تمام الساعة 7.15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
ويخوض "النصر" اللقاء بنشوة تحقيقه لقب البطولة العربية في بداية الموسم الماضي، كما أنه مكتمل العناصر بعد عودة قائد الفريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو .
في المقابل، يأمل أبناء القصيم العودة لسكة المنصات، عبر الباب الكبير "النصر"، وتكرار الانتصار في أولى مباريات الموسم الرياضي الجديد، كما فعلها "السكري" في أكثر من مناسبة سابقة.
الجدير بالذكر أن الفائز من لقاء النصر والتعاون، سيواجه الهلال الذي تجاوز الأهلي مساء أمس، في النهائي المرتقب السبت المقبل.