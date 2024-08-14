تعرف على طاقم تحكيم مواجهة "التعاون" و"النصر" الليلة

وأوضح أن حكم الساحة هو دافيدي ماسا من إيطاليا، والحكم المساعد سيرو كاربوني من إيطاليا، والحكم المساعد الآخر هو أليساندرو جيالاتيني من إيطاليا، والحكم الرابع هو السعودي سامي الجريس، وحكم الفيديو دانييلي دوفيري من إيطاليا، وحكم الفيديو المساعد هو السعودي هشام الرفاعي.