المخضرم سيرجيو راموس يلمّح لانتقاله للدوري السعودي

ألمح النجم الإسباني سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان، إلى أن مستقبله سيكون في الانضمام إلى الدوري السعودي، برفقة زميله السابق الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد.
وارتبط اسم الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، مدافع فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، بالانتقال إلى دوري "روشن" السعودي خلال الصيف الحالي، عقب رحيله عن النادي الفرنسي.
ووضع الدولي الإسباني البالغ (37 عامًا)، إعجابًا من حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، على منشور يشير إلى احتمالية تواجده مع لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، في أهلي جدة، خلال الموسم الجديد.
ونشر حساب "sr4saudi" على موقع إنستغرام صورة تجمع بين راموس ومودريتش معلقًا عليها: "ثنائية محتملة في النادي الأهلي، راموس ومودريتش".
وقام راموس بالإعجاب بالصورة، في تلميح مباشر إلى أنه قد اقترب من مزاملة مودريتش مرة أخرى؛ ولكن هذه المرة بالنادي الأهلي.
وأفادت تقارير صحفية عالمية بوجود النجم الإسباني سيرخيو راموس على رادار أندية روشن خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكر الصحفي أكرم كونكو، إلى أن الأهلي قدّم عرضًا للاعب صاحب الـ37 عامًا براتب سنوي يصل 20 مليون دولار.
فيما أشار الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورتس، رودي جاليتي، إلى وجود ثلاثة عروض من أندية سعودية للمدافع الإسباني.
وأوضح جاليتي، أن اللاعب سيحسم موقفه من العروض التي وصلته خلال الأيام القليلة المقبلة.
وشارك اللاعب الذي انتهى تعاقده مع باريس سان جيرمان مع نهاية موسم 2022/ 2023، في الموسم المنصرم في 45 مباراة؛ حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفًا لزملائه خلال 3699 دقيقة لعب.