المخضرم سيرجيو راموس يلمّح لانتقاله للدوري السعودي

ووضع الدولي الإسباني البالغ (37 عامًا)، إعجابًا من حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، على منشور يشير إلى احتمالية تواجده مع لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، في أهلي جدة، خلال الموسم الجديد.