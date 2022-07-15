النصر يقترب من التعاقد مع مدافع ليون الفرنسي جايسون دينايير

نجحت إدارة النصر في حسم ثالث صفقاتها الأجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بناء على رغبة المدرب الجديد الفرنسي رودي جارسيا.
ووفقاً "للميدان الرياضي" اقتربت إدارة النصر من التعاقد مع المدافع البلجيكي جايسون دينايير في صفقة انتقال حر بعد انتهاء علاقته بنادي أولمبيك ليون الفرنسي.
حيث نجح المدرب رودي جارسيا في إقناع مدافع نادي ليون الفرنسي جايسون دينايير بالقدوم للدوري السعودي.
وقامت إدارة النصر بتلبية أولى مطالب جارسيا من خلال ضم الظهير الأيسر الإيفواري جيسلان كونان من ريمس الفرنسي، وحارس المرمى الكولومبي ديفيد أوسبينا قادماً من نابولي الإيطالي.
بدأت إدارة النصر صفقاتها الصيفية بالتعاقد مع المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا الذي جاء خلفاً للأرجنتيني أنخيل ميجيل روسو بعد رحيله بنهاية الموسم.
يشار أن الاعب البلجيكي سيعوض الأرجنتيني فونيس موري الذي بات خارج حسابات الجهاز الفني للموسم المقبل.
يذكر أن دينايير الذي يبلغ من العمر 27 عاماً قد سبق له اللعب لأندية سيلتيك الاسكتلندي ومانشستر سيتي وسندرلاند وجالطة سراي وأولمبيك ليون.
خاض البلجيكي دينايير 138 مباراة رفقة أولمبيك ليون في كافة البطولات وقد سجل خلالها 8 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين.