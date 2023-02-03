القطري ناصر العطية يتصدّر المرحلة الأولى في رالي حائل تويوتا الدولي 2023

وتستمر غدًا الجولة الأولى من بطولة العالم والشرق الأوسط لراليات كروس كانتري باها، وكأس العالم لراليات الباها وبطولة السعودية تويوتا للراليات، وذلك من خلال المرحلة الثانية للرالي والبالغ مسافتها 184 كيلومترًا عبر صحراء النفود، وستكون نقطة الانطلاقة من الفرحانية على بُعد 57 كيلومترًا من معسكر المبيت.



