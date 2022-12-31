في الدوري السعودي للسيدات: فوز ثمين للشباب على شعلة الشرقية.. والأهلي واليمامة "سلبية"

اختُتمت مساء اليوم السبت مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات بإقامة مباراتين، لعب في أولاهما اليمامة مع الأهلي، فيما واجه الشباب فريق شعلة الشرقية.
حقق الشباب انتصارًا صعبًا وثمينًا على مضيفه شعلة الشرقية بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة أقيمت اليوم السبت على ملعب نادي الخليج في سيهات.
أهداف الشباب سُجلت بواسطة اللاعبة السعودية داليا أبو لبن (3 أهداف)، وهدف لزميلتها المصرية منة طارق، فيما تناوب على تسجيل أهداف أصحاب الأرض كل من السعودية العنود العويد والكولومبية سارة تورو والمغربية نسيمة جواد.
ورفع الشباب رصيده إلى 17 نقطة محافظًا على مركزه الخامس، وفي المقابل بقي شعلة الشرقية في المركز السابع (قبل الأخير) بعد أن تجمد رصيده عند 5 نقاط.
وحسم التعادل السلبي مواجهة الأهلي مع ضيفه اليمامة، التي احتضنها ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وبهذه النتيجة رفع اليمامة رصيده إلى 17 نقطة بالمركز الرابع، وكذلك رفع الأهلي رصيده إلى النقطة العاشرة بالمركز السادس.
ومع نهاية الجولة العاشرة سيتوقف الدوري لمدة ثلاثة أسابيع تزامنًا مع مشاركة أخضر السيدات في البطولة الدولية التجريبية للسيدات في الخبر خلال الفترة من 11 إلى 19 يناير المقبل.