بعد موافقة "لابورت" على الانضمام إلى ريال مدريد.. النصر يشترط للموافقة 30 مليون دولار

اتخذ الإسبانيُّ "إيمريك لابورت" مدافع نادي النصر، قرارَه بشأن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.
وبحسب ما كشف عنه الصحفي "إدواردو إندا" في تصريحات لبرنامج "El Chiringuito": فإن "لابورت" أعطى موافقته على الانضمام إلى صفوف ريال مدريد؛ لرغبته الكبيرة باللعب في الدوري الإسباني.
وذكر الصحفي "إدواردو إندا" أن مسؤولي النصر يطلبون مبلغًا يقدّر بنحو 30 مليون يورو، كما أن اللاعب الإسباني على استعداد لتخفيض راتبه بشكل كبير للعب مع ريال مدريد.
وترغب إدارة النادي الأبيض في التعاقد مع لابورت مع النصر بعقد حتى 2026؛ لتعزيز مركز قلب الدفاع بالفريق.
اللاعب الإسباني الدولي، الذي يحبّه المدرب "أنشيلوتي"، وافق على الحصول على راتب أقل بثلاث مرات مما يتقاضاه مع النصر حاليًّا.
وبحسب التقارير: فإنّ النصر يريد 30 مليون دولار كرسوم انتقال، ومدريد ليس على استعداد لدفع مثل هذا الرقم.