بعد موافقة "لابورت" على الانضمام إلى ريال مدريد.. النصر يشترط للموافقة 30 مليون دولار

وذكر الصحفي "إدواردو إندا" أن مسؤولي النصر يطلبون مبلغًا يقدّر بنحو 30 مليون يورو، كما أن اللاعب الإسباني على استعداد لتخفيض راتبه بشكل كبير للعب مع ريال مدريد.