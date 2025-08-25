في الدقيقة 100.. ليفربول يحسم القمة بثلاثية مثيرة أمام نيوكاسل

شهدت الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز قمة مثيرة انتهت بفوز ليفربول على مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة (3 – 2)، في المواجهة التي جرت مساء أمس الاثنين على ملعب "سانت جيمس بارك" بمدينة نيوكاسل.
ليفربول افتتح التسجيل عند الدقيقة (35) عبر الهولندي ريان غرافنبرخ، قبل أن يعزز الفرنسي هوغو إيكتيكي التقدم بهدف ثانٍ مطلع الشوط الثاني عند الدقيقة (46). ونجح أصحاب الأرض في تقليص الفارق بواسطة البرازيلي برونو غيمرايش عند الدقيقة (57)، ثم خطف الدنماركي ويليام أوسولا هدف التعادل في الدقيقة (88) لتشتعل أجواء اللقاء.
وفي الوقت القاتل، وتحديدًا عند الدقيقة (100)، تمكن ريو نغوموها من تسجيل هدف الانتصار الثالث للريدز، ليحسم المواجهة لصالح فريقه وسط فرحة كبيرة لجماهيره.
وبهذه النتيجة، تجمد رصيد نيوكاسل عند نقطتين في المركز الرابع عشر، فيما رفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط صاعدًا إلى المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري.