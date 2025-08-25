في الدقيقة 100.. ليفربول يحسم القمة بثلاثية مثيرة أمام نيوكاسل

ليفربول افتتح التسجيل عند الدقيقة (35) عبر الهولندي ريان غرافنبرخ، قبل أن يعزز الفرنسي هوغو إيكتيكي التقدم بهدف ثانٍ مطلع الشوط الثاني عند الدقيقة (46). ونجح أصحاب الأرض في تقليص الفارق بواسطة البرازيلي برونو غيمرايش عند الدقيقة (57)، ثم خطف الدنماركي ويليام أوسولا هدف التعادل في الدقيقة (88) لتشتعل أجواء اللقاء.