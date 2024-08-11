"ويبوك" تحذّر من شراء تذاكر بطولة كأس السوبر من منصات أخرى

نوّهت منصة "ويبوك" الإلكترونية المتخصصة في بيع تذاكر الفعاليات، إلى إخلاء مسؤوليتها من استخدام أو بيع تذاكر بطولة كأس السوبر السعودي 2024 عبر منصات أخرى في السوق السوداء، مشيرة إلى أنه سيتمّ إلغاء جميع التذاكر التي تم بيعها وشراؤها من منصات أخرى.
وقالت منصة "ويبوك" في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "لكي تكون تجربتكم ممتعة تأكدوا من شراء التذاكر من منصة ويبوك الرسمية والمعتمدة الوحيدة لبيع تذاكر كأس السوبر السعودي".
وأضافت: "نخلي مسؤوليتنا من استخدام أو بيع التذاكر عبر منصات أخرى في السوق السوداء، ونحن بصدد اتخاذ الإجراءات الرادعة للمواقع المشبوهة ومتابعتها قانونيًّا، علمًا بأنه سيتمّ إلغاء جميع التذاكر التي تم بيعها وشراؤها من منصات أخرى".
الجدير بالذكر أن مدينة أبها تستضيف بطولة كأس السوبر السعودي 2024 خلال الفترة من 13- 17 أغسطس المقبل، بمشاركة أربع فرق هي: "الهلال، النصر، الأهلي، التعاون".