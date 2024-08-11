"ويبوك" تحذّر من شراء تذاكر بطولة كأس السوبر من منصات أخرى

نوّهت منصة "ويبوك" الإلكترونية المتخصصة في بيع تذاكر الفعاليات، إلى إخلاء مسؤوليتها من استخدام أو بيع تذاكر بطولة كأس السوبر السعودي 2024 عبر منصات أخرى في السوق السوداء، مشيرة إلى أنه سيتمّ إلغاء جميع التذاكر التي تم بيعها وشراؤها من منصات أخرى.