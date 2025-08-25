اتحاد الجولف السعودي يكشف عن هويته الجديدة.. انطلاقة برؤية موحدة وطموح عالمي

في خطوة بارزة ضمن مسيرة تطوير رياضة الجولف في المملكة، أعلن الاتحاد السعودي للجولف رسميًا إطلاق هويته البصرية الجديدة، التي تُجسد رؤية طموحة تهدف إلى توحيد جهود النهوض باللعبة، وتعزيز مكانتها محليًا ودوليًا.
ويأتي الشعار الجديد في قلب عملية التحول، بتصميم جريء يعكس معاني القوة والوحدة والطموح، ويُبرز الفخر الوطني المتنامي بالجولف، كرمز لصعود اللعبة في المشهد الرياضي السعودي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تأسيس قاعدة قوية للمشاركة، وتنظيم وتوجيه منظومة الجولف، وتطوير المنصات الوطنية، بما يسهم في تمكين الرياضة من جذورها، وصناعة أبطال يمثلون المملكة في المحافل الإقليمية والدولية.
وأكد ياسر الرميان، رئيس الاتحاد السعودي للجولف، أن هذه المرحلة تمثل انطلاقة جديدة نحو تحقيق التميز، مشددًا على أهمية التخطيط المنظم والإستراتيجية الموحدة في تسريع وتيرة التطوير. كما أشار إلى أن إطلاق الهوية البصرية الجديدة يمثل لحظة محورية لمستقبل اللعبة في المملكة.
من جانبه، قال نوح علي رضا، المدير التنفيذي للاتحاد: "ننظر للجولف كقيمة اقتصادية متكاملة، تتطلب التعاون بين القطاعات، ونحن ملتزمون بتحقيق رؤية شاملة تعزز عناصر المنظومة وتدفع باللعبة نحو العالمية، بما يخدم أهداف رؤية السعودية 2030".
وتشمل الهوية الجديدة تحديثًا رقميًا شاملاً للموقع الإلكتروني الرسمي، ومنصات التواصل الاجتماعي، وجميع المواد الإعلامية الخاصة بالاتحاد.
يُذكر أن المنتخب الوطني للجولف نفذ مؤخرًا معسكرًا تدريبيًا مكثفًا استعدادًا للاستحقاقات القادمة، ركز على الجوانب الفنية والبدنية، تحت إشراف خبراء دوليين، في إطار التزام الاتحاد برعاية المواهب وصقل قدرات اللاعبين الناشئين والمحترفين على حد سواء.