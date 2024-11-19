ماذا قالت الصحف العالمية عن خسارة المنتخب السعودي أمام المنتخب الإندونيسي؟

سلطت العديد من المواقع والصحف العالمية الضوء على خسارة المنتخب السعودي أمام نظيره الإندونيسي، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وهُزم المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي "هيرفي رينارد"، مساء اليوم الثلاثاء، أمام منتخب إندونسيا بنتيجة (2/0)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب غيلورا بونغ في جاكرتا.
وقالت شبكة "CNN" : "على الرغم من خسارة المنتخب السعودي أمام إندونيسيا اليوم إلا أنه لا يزال هيرفي رينارد يعتقد أن السعودية قادرة على التأهل لكأس العالم 2026".
وكتبت صحيفة "le figaro" الفرنسية : "هيرفى رينارد يجد صعوبة في التأهل لكأس العالم المقبلة، فقد أصبحت عودته معقدة إلى الشرق الأوسط، بعد التعادل أمام أستراليا (0-0) بالإضافة إلى هزيمة ساحقة أمام إندونيسيا (2-0).
وكتبت صحيفة "tempo" : تمكن منتخب إندونيسيا من الفوز على السعودية بنتيجة 2-0 في مباراة تصفيات كأس العالم 2026، وفشلت السعودية في التسجيل حتى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع".
وأضافت: "وكان الفوز على السعودية هو أول انتصار لإندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026، لتشتد المنافسة على المركز الثاني ".