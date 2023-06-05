الإصابة تحرم "الظافري" من ذهبية العالم للتايكوندو بأذربيجان

حقق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو رياض الظافري، المركز الخامس بوزن 54 كجم، في ختام منافسات الأخضر، ببطولة العالم للكبار، بالعاصمة الأذربيجانية "باكو"، خلال الفترة من 28 مايو وحتى 4 يوليو الجاري.
واستطاع "الظافري"، خلال مشواره البطولي التغلب على لاعب منتخب الإمارات في دور الـ 64 بنتيجة "2/ صفر"، ثم الانتصار في دور الـ32 على لاعب المنتخب الكندي المصنف الخامس عالميًا بـ "2/صفر".
كما تجاوز لاعب منتخب قرغيزستان في دور الـ16 بـ "2/صفر"، وتأهل لدور الثمانية لمقابلة اللاعب التركي، لكن الإصابة التي تعرض لها حالت دون استمراره بقرار طبي، حسب قوانين الاتحاد العالمي.
وأبدى "الظافري" رغبته المواصلة لحصد الذهب العالمي، لكنه اصطدم بالمنع.
ويرى العديد من المتابعين أن ما حدث كان مجحفًا بحق اللاعب السعودي، وبذلك حقق "الظافري"، مجموع 30.25 نقطة من هذه المشاركة تسهم في رفع تصنيفه العالمي.
وكانت ثالثة العالم في البطولة السابقة اللاعبة دنيا أبوطالب، قد قدمت أداءً رائعًا؛ حيث فازت على لاعبة منتخب تشيلي في دور الـ 64 بـ"2/ صفر"، ثم تغلبت على لاعبة المنتخب الألماني بـ "2/1"، قبل أن تخسر من أمام اللاعبة التركية في دور الـ16، والتي استطاعت الحصول على المركز الأول في هذا الوزن لاحقًا.
يذكر أن اللاعبة "دنيا" قد تأهلت لبطولة الجائزة الكبرى، برفقة اللاعب فهد السميح، والتي ستقام في مدينة روما الإيطالية يومي 9-11 يوليو الجاري؛ لوجودهما في تصنيف دولي متقدم يؤهلهما للمشاركة في هذه البطولة، ضمن أفضل 32 لاعبًا في كل وزن على مستوى منتخبات العالم.
وثمّن رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري، متابعة ودعم نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، وتحفيزه للاعبين؛ حيث التقى بهم قبل بداية منافسات بطولة العالم، ما يعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرياضية للعبة التايكوندو والألعاب المختلفة.
من جانبه، أشاد مدير المنتخبات الكابتن ناصر القحطاني، بالتواجد الدائم لرئيس الاتحاد شداد العمري، طوال فترة البطولة ومتابعته للاعبي المنتخبات بمختلف الدرجات، مما كان له الأثر الكبير في ظهور اللاعب السعودي بالمستوى المشرف ووجوده اللافت في جميع المنافسات العالمية.
واستدلّ على ذلك بتأهل اللاعبة دنيا أبوطالب، واللاعب فهد السميح، لبطولة الجائزة الكبرى، متعهدًا بأن يتبعه بإذن الله، وجود لاعبين آخرين في المستقبل القريب.