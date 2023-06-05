الإصابة تحرم "الظافري" من ذهبية العالم للتايكوندو بأذربيجان

وكانت ثالثة العالم في البطولة السابقة اللاعبة دنيا أبوطالب، قد قدمت أداءً رائعًا؛ حيث فازت على لاعبة منتخب تشيلي في دور الـ 64 بـ"2/ صفر"، ثم تغلبت على لاعبة المنتخب الألماني بـ "2/1"، قبل أن تخسر من أمام اللاعبة التركية في دور الـ16، والتي استطاعت الحصول على المركز الأول في هذا الوزن لاحقًا.