"الأخضر" الأولمبي يواصل استعداده لدورة الألعاب الإسلامية في تركيا

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره في مدينة بوردور التركية، في إطار الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الإسلامية "كونيا 2021"، التي ستقام منافساتها خلال الفترة من 8 إلى 16 من شهر أغسطس الجاري في تركيا.