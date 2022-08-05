"الأخضر" الأولمبي يواصل استعداده لدورة الألعاب الإسلامية في تركيا

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره في مدينة بوردور التركية، في إطار الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الإسلامية "كونيا 2021"، التي ستقام منافساتها خلال الفترة من 8 إلى 16 من شهر أغسطس الجاري في تركيا.
وأدى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصتهم التدريبية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية متخصصة في الناحيتين الدفاعية والهجومية.
ومن المقرّر أن يختتم المنتخب السعودي غدًا السبت، معسكره بحصة تدريبية صباحية، على أن ينتقل بعدها لمدينة كونيا استعدادًا لخوض منافسات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الإسلامية.
يُذكر أن "الأخضر" سيفتتح مشاركته في دورة الألعاب الإسلامية "كونيا 2021" بمواجهة منتخب المغرب يوم الاثنين 8 أغسطس، في حين سيلاقي منتخب أذربيجان يوم الأربعاء 10 أغسطس، على أن يخوض مباراته الأخيرة ضمن دور المجموعات أمام منتخب إيران يوم الجمعة 12 أغسطس.